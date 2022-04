Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Jean-Baptiste Audibert qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre cette playlist par une collaboration, celle des soeurs du groupe de pop californienne HAIM et le réalisateur Paul Thomas Anderson. Le cinéaste a réalisé fin 2021 le film «Licorice Pizza » dans lequel Alana tiens le rôle principal. Cette fois-ci, Paul Thomas Anderson réalise le clip du nouveau single de HAIM « Lost Track ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



On poursuit avec une sélection des nouveautés électroniques et pop et un nouvel extrait de l’album Tropical Dancer de Charlotte Adigéry et Bolis Pupul « Ich mwen », sur lequel Charlotte invite sa maman, Christiane Adigéry. Puis un titre en créole signé Bonbon Voduou alias Oriane Lacaille et JereM, «Si rogé» remixé par Souleance, duo formé par le DJ Soulist et le producteur Fulgeance. Enfin, une nouveauté du label américain Stones Throw, Sudan Archives et le titre « Home maker », entre soul et pop électronique.

Pour terminer, deux nouveautés Anglo-saxonnes avec les frères de Disclosure qui invitent Raye sur et leur nouveau single « Waterfall ». Puis le retour de Jamie XX avec un nouveau single house « Let’s do it again » chez XL Recordings.