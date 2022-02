Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Et à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

Une playlist sous le signe des nouveautés Rock et Pop de ces derniers mois, en commençant par un titre du duo de Baltimore Beach House qui révélait le 18 février dernier le quatrième EP qui compose leur nouvel album « Once Twice Melody », ici en playlist avec «Masquerade ». Un inédit maintenant, celui de l’anglaise PJ Harvey, sorti sur Universal Music « The Glorious land (demo) » fait partie d’un album de demos et autres pépites signée par l’artiste anglaise, intitulé « Let England Shake (demos) ».

Des nouveautés rock à présent avec Parquet Courts et le titre « Homo Sapien » issus de leur album « Sympathy for life », suivis de Yard Act qui ont sorti cette année leur premier album « Overload ». Et enfin les français de Johnnie Carwash, qui sortent leur premier album « Teenage ends » sur label Modulor, ici en playlist avec le titre « Slut Skirt ».

On termine avec des nouvelles de la pop nordique : le danois Trentemøller en collaboration avec Lisbet Fritze sur le tire « All Too Soon », sortait en début d’année son nouvel album « Memoria ». Et la norvégienne Jenny Hval et le single « Year of love », premier extrait de son prochain album « Classcial Objects », le premier sur le label 4AD.