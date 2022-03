Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Jean-Baptiste Audibert qui nous présente ses découvertes du mois.

Ce soir, tour d’horizons des nouveautés électro et rock. On débute avec un extrait du nouvel EP de Wet Leg et le titre « Angelica « . Le premier album du duo de l’île de Wight est annoncé le 8 avril prochain chez Domino records.

On poursuit avec le groupe post-punk de Brooklyn Bodega, et leurs titre «Territorial call the female », et le retour de Pictish Trail, aka Johnny Lynch. L’anglais reviens pour son cinquième album Island Family.

Enfin, on termine par une relecture du titre de José Gonzales « El invento » par l’artiste et productrice péruvienne basée à Berlin, Sofia Kourtesis.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 27.03.2022 de Jean-Baptiste Audibert :