Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

Une playlist sous le signe des nouveautés Pop avec un extrait du nouvel album d’Arcade Fire et le titre « Age of anxiety I », puis la collaboration entre le groupe Dannois Liss et l’Anglaise Nilüfer Yanya sur « Boys in movies ». Un autre duo, francophone cette fois-ci, celui de Miel de Montagne et Jacques « Le tuto ». On poursuit avec deux titres de folk, les anglais de Bear’s Den, et la française Maine Quemere.

Puis on termine par le DJ et producteur Berlinois Calcou sur le titre « Beyond ».

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 4.06.2022 de Thierry Dupin :