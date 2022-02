Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits, ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Jean-Baptiste Audibert qui nous présente ses découvertes du mois.

On commence par le titre « Open the gates » des américains Irreversible Etanglements, une formation de néo-jazz signée sur le label International Anthem. Un label sur lequel figure également Ben LaMar Gay et son titre « Bang Melodically Bang ».

Dans les nouveautés qui ont marqué ce début d’année, on note le retour du rappeur de Caroline du Nord Cordae, et le titre « Jean-Michel », issus de son second album « From a bird eye view », sorti le 14 janvier dernier.

Hip-hop toujours, le duo d’Atlanta EarthGang sort « All eyes on me », second single de leur prochain album « Ghetto Gods » et un extrait du nouvel album de Earl Sweatshirt « Tabula Rasa ».

On termine avec un tour d’horizon des sorties électro avec la japonaise Yaeji, les français QuinzeQuinze, et le chanteur/producteur New-Yorkais Baltra. C’est la Greco-péruvienne Sofia Kourtesis, installée à Berlin, signe le dernier titre de cette playlist « Estación Esperanza », single construit sur un classique de Manu Chao, bonne écoute !

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist de Jean-Baptiste Audibert :