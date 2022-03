Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Jean Baptiste Audibert qui nous présente ses découvertes du mois.

Une playlist sous le signe du rap et du hip Hop avec un tour d’horizon des dernières sorties. Côté francophone on retrouve deux ancien membre du collectif parisien L’Entourage : Jazzy Bazz et Nekfeu sur le titre « Element 115», extrait du troisième album studio de Jazzy Bazz « Memoria », paru début 2022. On poursuit avec une autre collaboration remarquée du rap français, celle de Vald et Orelsan avec le titre « Peon », extrait du nouvel album du premier : « V ». On termine cette sélection francophone avec le belge Isha et le titre « La réincarnation de biggie », premier single de son premier album studio Labrador Bleu, à paraître le 15 avril prochain.

Sélection outre-atlantique à présent, avec les dernières sortie du rappeur de Louisville Jack Harlow avec « Nail Tech », puis la connexion d’Atlanta et de Detroit avec 2 Chainz et 42 dugg, et enfin les New-Yorkais Rick Ross et Benny the butcher avec le titre « Rapper estates ».

Sélection Soul et électronique à présent avec Amber Mak et son titre « Bliss », suivi du DJ et producteur Kaytranada qui invite Thundercats sur le titre « Be careful » puis un inédit de Lee Feilds, sorti sur le label Dapetone Records, et enfin, un extrait de la dernière mixtape de FKA Twigs « Ride the Dragon ».

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 5.03.2022 de Jean Baptiste Audibert :