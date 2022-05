Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre cette playlist avec des artistes francophones et Benjamin Biolay qui chante en Portugais sur le titre « Irmao », tiré de la bande originale que l’artiste à réalisé pour le fillm « Je t’aime à la fureur » d’André Bonzel. Puis le nouveau single du belge Tamino « The first disciple » et enfin un extrait du nouvel album de Muddy monk Ultra dramatic kid sortie chez Half Awake Records.

On poursuit avec une séléction des nouveautés pop rock du moment avec Deliluh et le titre « Credence (ash in th winds of reason) », un nouvel extrait de l’album du duo de l’ile de White, Wet Leg avec « Being in love », Kurt Vile avec le titre « Palace of OKV in reverse », extrait de son neuvième album solo (Watch my move) sur le label The Verve.

Enfin, on termine avec The bongo hop, le nouveau projet du trompettiste bordelais Etienne Savet.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 7.05.2022 de Thierry Dupin :