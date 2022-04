Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre cette playlist par des nouveautés rock et le titre « Family Ties » de Mikky Blanco, rejoint par Michael Stipe, leader de R.E.M., puis « Saint of hearts » des britanniques de Folly Group et enfin « The magic », extrait du dernier album de Eels, Extreme Witchcraft.

On poursuit avec les nouveautés pop/folk et l’écossais Joesef avec le titre « It’s been a little heavy lately », puis la française Maud Lübeck et « L’éternité », extrait de son dernier album 1988, chroniques d’un adieu. Et enfin K.O.G (Kweku of Ghana) et le titre « No way ».

On termine avec le retour de miss Kittin & The Hacker sur le titre « 19 » extrait de leur nouvel album intitulé « Third Album ». La troisième étape de la collaboration entre les deux producteurs, dont le dernier album datait de 2009.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 9.04.2022 de Thierry Dupin :