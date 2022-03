Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre avec le retour du groupe Portugal. The man et le titre « What, me worry ? », leur premier single depuis la parution de leurs dernier album il y a trois ans déjà.

Côté rock anglais, on retrouve Yard Act avec « Quarantine The Sticks » un nouvel extrait de leur album The Overload. Et les filles de The Linda Lindas avec le titre « Growing Up ».

On poursuit avec la pop synthétique de Metronomy et « Loneliness on the run » un extra de Small World, leur dernier album, puis Alex Cameron et le titre « K hole », deuxième single de son album à paraître sur le label Sectrely Canadian.

Et enfin, un titre de reggae, « All night long » de Pachyman et Winter.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 12.03.2021 de Thierry Dupin :