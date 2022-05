Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Djubaka qui nous présente ses découvertes du mois.

On commence cette sélection par deux nouveautés de rap, deux singles plus précisément, avec le nouveau titre du rappeur d’Harlem A$AP Rocky « D.m.b ». Et l’Australienne Sampa The Great en featuring avec Denzel Curry sur le titre « Lane ».

Puis un extrait du nouvel album de Leyla McCalla, Breaking The Thermometer, musicienne et chanteuse classique de folk et blues américaine d’origine haïtienne. Retrouvez la chronique de Djubaka sur Leyla McCalla ici.

Une sélection reggae à présent avec Winston Mcanuff et le titre « Make it better », sorti pour les 30 ans de Patate Records, label et disquaire reggae parisien. Puis un morceau de dub avec les français de New blade runners of dub et le titre « The Asimov solution ».

On termine par des nouveautés soul et le Flandais Bobby Oroza avec « Loving body », extrait de son nouvel album Get On The Otherside attendu le 10 juin prochain. Et enfin, la chanteuse francophone Preal de Luna avec un titre chanté en anglais « Cadillac’ Cruisin’ ».

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 14.05.2022 de Djubaka :