Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Djubaka qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre cette playlist par une sélection française anglophone avec Bonnie LI, l’auteure compositrice interprète qui est née à Marseille, grandis à Hong Kong. Elle est aujourd’hui installée à Berlin et chante en Anglais et Mandarin sur le titre de Trip Pop « Chinese Talk ». On poursuit avec une découverte de Djubaka, le trio toulousain de rock Madam, dont le premier EP « II » est sorti cette année. Autre groupe français, le duo Ko Ko Mo sort cette année son troisième album, ici en playlist avec le titre « Your kiss ». On termine cette sélection française et cette playlist par The Orchid, et un titre de pop folk intitulé « Loin ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour finir, une sélection anglaise avec Sea Change, et le titre « I put my hand into a fist » extrait de son nouvel album Mutual Dreaming. Puis un extrait du nouvel album des Mamas Gun , « Party for one ».

On termine par la reprise de Señor Coconut du titre des Dalft Punk « Around the wolrd ».

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 16.04.2022 de Djubaka :