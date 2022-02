Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Et à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Djubaka qui nous présente ses découvertes du mois.

On commence avec la voix de de la grande chanteuse de jazz Lady Blackbird sur «Five feet Tall», puis c’est le retour de Mary J Blige, qui participait le 13 février dernier au célèbre « Half-Time show » du Superbowl américain. Elle reviens avec Dave East sur « Rent Money ». Une autre voix féminine, celle de Tina Mweni, artiste kenyane qui a grandi au Danemark et qui sortait en fin 2021 sont deuxième album Nakiyimba, ici avec le titre « Hijaelp hinanden _». S_uivis des Touaregs de Imarhan et le titre « Imaslan n’assouf » extrait de leurs deuxième album Aboogi, enregistré au coeur de Tamanrasset et du Hoggar.

Djubaka nous partage également ses découvertes Reggae avec la collaboration de deux groupes de dub hexagonaux, High Tone et Zenzile, accompagné par Rod Taylor sur le titre « Hotter than Hot ». Reggae toujours, c’est le français installé à Bamako Manjul, qui invite FX et Yvo sur le titre « Long time no see » avec la voix d’une autre légende du genre, Clinton Fearon.

Enfin, tour d’horizon des nouveautés instrumentales, avec l’artiste Park Jiha et le titre « Nightfall dancer », une valse coréene. On poursuit avec Chapelier Fou qui nous amène dans un voyage musical sur « Tea tea tea ». Et on termine avec « Kami Shintai », le titre expérimental de l’italien Roberto Musci.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 19.02.2022 de Djubaka :