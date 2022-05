Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Jean-Baptiste Audibert qui nous présente ses découvertes du mois.

Ce soir, une playlist qui regroupe les nouvelles sorties du rap américain, ponctuée de découvertes soûl et pop.

On démarre avec LA sortie évènement de vendredi dernier, le nouvel album de Kendrick Lamar, Mr. Morale and the big steppers, ici en playlist avec le titre « Rich Spirit ». Puis on poursuit avec « Neck & Wrist », un titre du nouvel album de Pusha T, It’s almost dry. Un album sur lequel le rappeur du bronx réunit la fine fleur du rap américain avec, entre autres, Jay Z, Kanye West, Pharell Williams, Kid Cudi et Nigo. On poursuit avec un extrait de l’album de Future avec le titre « Wait for U » en featuring avec Kanye West et Tems. Puis un extrait de l’excellent album de Vince Staples avec « Magic » et le groupe de Tempa à suivre, They Hate Change, et leur nouvel album Finally, New.

Une sélection de nouveautés soûl également avec Pip Millet, nouvelle sensation soûl/ R’n’B venue d’angleterre, et Payton, la nouvelle signature du label californien StonesThrow.

Enfin, le nouveau single de Doja Cat, «Vegas»,un titre révélé sur la scène du festival américain Coachella et réalisé pour la bande originale d’Elvis, le biopic sur Elvis Presley réalisé par Baz Lurhmann.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 21.05.2022 de Jean-Baptiste Audibert :