Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Jean-Baptiste Audibert qui nous présente ses découvertes du mois.

Une playlist sous le signe du hip-hop et de la bass music. On démarre avec « Diablo » un titre définitivement reggaeton sur lequel intervient le producteur et chanteur anglais James Blake, extrait de Motomami, le nouvel album de Rosalía. L’artiste espagnole viens d’annoncer une date de concert à Paris le 18 décembre prochain à l’Accor Arena.

Tour d’horizon des nouveautés rap et hip-hop avec le nouveau single de Jack Harlow « First Class », construit sur un sample du titre « Glamorous » de la chanteuse Fergie. Le prochain album de Jack Harlow, intitulé « Comme Home The Kids Miss You » est annoncé pour le 6 mai prochain. On poursuit avec le rappeur de Miami Denzel Curry, qui invite T-Pain sur le titre « Troubles », extrait du nouvel album de Denzel Curry, Melt My Eyez See Your Future chez Virgin Records.

Pour finir, une nouveauté électronique avec le duo Anglais Overmono, qui reviens avec un nouvel EP Cash Romantic chez XL recordings.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 24.04.2022 de Jean-Baptiste Audibert :