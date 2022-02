Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa play-list, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Et à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Thierry Dupin qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre avec une exploration des nouveautés délivrées par les artistes de la playlist France Inter : les Anglais de Metronomy et leur nouvel album « Small World », Eels et le titre « Learning while I loose », extrait de son album « Extreme Witchcraft » et Pete Doherty qui réalise un album en duo avec Frédéric Lo « Fantasy life of poetry and crime » ici en playlist avec le titre « You can’t keep it from me forever ».

On enchaîne avec les nouveautés Hip Hop/ Rap du mois : le retour du New-Yorkais Pusha-T dont le dernier album datait de 2018, avec le titre « Diet Coke », qui s’accompagne d’un clip en noir et blanc en duo avec Kanye West. On poursuit avec Mary J Blige et le titre « Good Morning Gorgeous » deuxième single d’un album à paraître. Enfin c’est le duo formé par Bruno mars et Anderson Paak Silk Sonic qui présente un nouveau single « Love’s Train ».

Et on clôt cette playlist sur un titre instrumental de l’américain Beirut « Zgora », extrait de son septième et nouvel album « Artifacts », chez Pompeii Records.

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 26.02.2022 de Thierry Dupin :