Chaque semaine, un de nos programmateurs vous partage sa playlist, entièrement composée de nouveautés, pour accompagner vos nuits. Ou à (ré)écouter en plein jour. Cette semaine c’est Valentine Chédebois qui nous présente ses découvertes du mois.

On démarre cette playlsit avec King Gizzard & the Lizard Wizard. Le nouvel album du groupe de Psyché rock, fondé en 2010 à Melbourne, s’intitule omnium Gatherum. On le retrouve ici en play-list avec le titre Kepler-22 b.

On poursuit avec le retour de Hot Chip, les Anglais ont annoncé la sortie de leur prochain album Freakout/Release chez Domino records pour le 19 août 2022, c’est le premier album studio du groupe depuis 3 ans. Ils seront de passage à paris à l’Olympia le 8 août prochain.

Et on termine avec Omar Apollo, auteur interprète de 25 ans, dont le premier LP chez Warner records, _Ivory, est sorti le 8 avril dernier._ Un album qui oscille entre bedroom pop et R&B. On le retrouve ici en playlist avec un titre reggaeton « Tamagotchi ».

Retrouvez ci-dessous la liste des titres de la playlist du 30.04.2022 de Valentine Chédebois :