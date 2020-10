Petite histoire du carillon, de la manière dont il a su inspirer les compositeurs de toutes les époques et de tous les pays...

Carillon dans un temple en Thaïlande © Getty

Générique : Jean-François Zygel

Adeste fideles

Carillon de Notre-Dame-de-Lorette (Prague), Radek Rejšek

Louis Vierne – Carillon de Westminster (Pièces de fantaisie op.54, Troisième Suite)

Maurice Duruflé, orgue

Georges Enesco – Carillon nocturne (Troisième Suite pour piano op.18)

Mara Dobresco, piano

Jean Sibelius – Carillon (Treize Pièces op.76)

Olli Mustonen, piano

Francis Poulenc - Carillon (Suite française d’après Claude Gervaise)

Orchestre de Paris, Georges Prêtre

Marin Marais – Cloches ou Carillons (Deuxième Livre de pièces de viole)

L’Achéron, François Joubert-Caillet

Georges Bizet – Carillon (L'Arlésienne, Suite n°1)

London Symphony Orchestra, Claudio Abbado

François Couperin - Le Carillon de Cythère (Troisième Livre de pièces pour clavecin)

Wilhelm Kempff, piano

François Couperin - Le Carillon de Cythère

Zuzana Ruzickova, clavecin

François Couperin - Le Carillon de Cythère

Jacques Lannoy, carillon

Richard Strauss – Carillon (Suite de danses d’après Couperin)

Sinfonietta de Montréal, Charles Dutoit

Sieur Déon - Le Carillon de la Samaritaine

Ensemble vocal Jean-Paul Kreder

Alfredo Casella – Carillon (Onze Pièces enfantines)

Luca Ballerini, piano

Anonyme - Maudis soi-tu, carillonneur

Les Petits Écoliers Chantants de Bondy

Ennio Morricone - Et pour quelques dollars de plus

Ennio Morricone et son orchestre

Jean-François Zygel – Carillons

Jean-François Zygel, piano

Frank Loesser - If I Were a Bell (Guy and Dolls)

Shirley Bassey, voix / Geoff Love et son orchestre