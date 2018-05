Joyeux ou solitaire, séducteur ou révolté, pastoral ou nostalgique… Vive le mois de mai !

Les beaux jours arrivent... © Getty / David Tipling

Générique : Jean-François Zygel

William Byrd – This Sweet and Merry Month of May

The King's Singers

Heinrich Heine / Robert Schumann – Im wunderschönen Monat Mai

Ian Bostridge, ténor / Julius Drake, piano

Heinrich Heine / Fanny Mendelssohn – Im wunderschönen Monat Mai

Chœur de l'Université de Dortmund, Willi Gundlach

Maurice Pon / Gilbert Roussel – Joli, joli mois de mai

Bourvil

Fernand Bonifay – Bixio Cherubini / Luigi Pagano – Sérénade au mois de mai

Marcel Merkès

Clément Janequin - Ce moys de may

Ensemble Janequin

Thomas Morley – Now is the Month of Maying

Ensemble Amarcord

Piotr Illitch Tchaïkovski – Mai (Les Saisons)

Nikolai Lugansky, piano

Claude Nougaro / Eddy Louiss – Paris mai

Claude Nougaro

Jean Passerat / Charles Gounod – Le premier jour de mai

Gabriel Bacquier, baryton-basse / Jean Laforge, piano

Jacques Larue / Voldemar Rosenberg – Amour du mois de mai

Edith Piaf

Alois Jeitteles / Ludwig van Beethoven – Es kehret der Maien (An die ferne Geliebte)

James Gilchrist, ténor / Anna Tilbrook, piano

Charles Trenet – Jardin du mois de mai

Jean-François Zygel – Improvisation

Serge Gainsbourg – Exercice en forme de Z

Jane Birkin / Orchestre symphonique de la radio polonaise, Michal Klauza