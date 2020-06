Une émission à siroter sans modération, en compagnie de Ravel et de Juliette, de Mozart et de Jacques Brel, et de MM. Verdi, Schubert, Gounod, Wagner et Offenbach.

Quand la musique se boit © Getty

Générique : Jean-François Zygel

Anonyme du XVIe siècle – Quand je bois du vin clairet

Hespèrion XXI, Chapelle Royale de Catalogne, Jordi Savall

Giuseppe Verdi – Libiamo (La Traviata, Acte I)

Placido Domingo, ténor / Ileana Cotrubas, soprano / Choeur et Orchestre de l'Opéra d'Etat de Bavière, Carlos Kleiber

Giuseppe Verdi – Si colmi il calice (Macbeth, Acte II)

Fiorenza Cossoto, mezzo-soprano / New Philharmonia Orchestra Riccardo Muti

Franz Schubert – Ihr, Freunde, und du, gold'ner Wein (Trinklied)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton / Gerald Moore, piano

Maurice Ravel – Chanson à boire (Don Quichotte à Dulcinée)

Gérard Souzay, baryton / Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Edouard Lindenberg

Richard Wagner – Bacchanale (Tannhäuser, Acte I)

Orchestre Philharmonique de Vienne, Sir Georg Solti

Maurice Ravel – Jeux d'eau

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart – Fin ch'han dal vino (Don Giovanni, Acte I)

Johannes Weisser, baryton / Orchestre baroque de Fribourg, René Jacobs

Charles Gounod – Vin ou bière (Faust, Acte II)

Choeur et Orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson

Jacques Offenbach – Glou ! Glou ! Glou ! (Les Contes d'Hoffmann, Acte I)

Choeur et Orchestre de l'Opéra de Lyon, Kent Nagano

Jacques Brel – La Bière

Boris Vian – Le pianocktail (L'Ecume des jours)

Collectif La Bouée

Juliette – Rhum Pomme