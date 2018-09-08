À l’occasion du nouvel an juif 5779, un voyage étonnant et coloré entre yiddish et judesmo
Générique : Jean-François Zygel
Chiribim Chiribom
The Barry Sisters, voix
Traditionnel turc – Uskudara
Françoise Atlan, voix
Francisco Escalada – Canten dos jilguerillos
Yaniv d’Or, contre-ténor / Ensemble NAYA
Traditionnel – Cuando el rey Nimrod
Jacqueline Reisel, voix / Grietje Meter, clavecin
Traditionnel – Avre tu puerta cerrade
Liat Cohen et Ricardo Moyano, guitares / duo Parvarim, voix
Alberto Hemsi – El rey por muncha madruga
Tehila Nini Goldstein, voix
Traditionnels judéo-espagnol et bulgare – Ven Hermosa / Daï be, Tchitcho
Balkanes
Traditionnel – Bessarabyé
Sirba Octet
Traditionnel – A frelechs
Sarah Gorby, voix
Pinchas Jassinowsky – Sha ! Shtil !
Jan Peerce, orchestre sous la direction d’Abraham Ellstein
Abraham Ellstein (arr. Teddy Lasry) – Oy mame, bin ikh farlibt
Talila, voix
Molly Picon / Abraham Ellstein (arr. Teddy Lasry) – Mazl
Talila, voix