À l’occasion du nouvel an juif 5779, un voyage étonnant et coloré entre yiddish et judesmo

Musiciens
Musiciens © Getty / Godong

Générique : Jean-François Zygel

Chiribim Chiribom
The Barry Sisters, voix

Traditionnel turc – Uskudara
Françoise Atlan, voix

Francisco Escalada – Canten dos jilguerillos
Yaniv d’Or, contre-ténor / Ensemble NAYA

Traditionnel – Cuando el rey Nimrod
Jacqueline Reisel, voix / Grietje Meter, clavecin

Traditionnel – Avre tu puerta cerrade
Liat Cohen et Ricardo Moyano, guitares / duo Parvarim, voix

Alberto Hemsi – El rey por muncha madruga
Tehila Nini Goldstein, voix

Traditionnels judéo-espagnol et bulgare – Ven Hermosa / Daï be, Tchitcho
Balkanes

Traditionnel – Bessarabyé
Sirba Octet

Traditionnel – A frelechs
Sarah Gorby, voix

Pinchas Jassinowsky – Sha ! Shtil !
Jan Peerce, orchestre sous la direction d’Abraham Ellstein

Abraham Ellstein (arr. Teddy Lasry) – Oy mame, bin ikh farlibt
Talila, voix

Molly Picon / Abraham Ellstein (arr. Teddy Lasry)  – Mazl
Talila, voix

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