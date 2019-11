Quelle musique écrivait-on l’année de la chute du mur de Berlin ? Une incroyable variété de propositions, du plus suave au plus épicé...

Qu'écoutiez-vous en 1989 lorsque tombait le mur de Berlin ? © Getty / ullstein bild / Contributeur

Générique : Jean-François Zygel

Steve Reich - Different Trains (After the War)

London Steve Reich Ensemble, Kevin Griffiths

Leonard Bernstein - Dance Suite (5e mvt)

Center City Brass Quintet

Olivier Messiaen - Un sourire

Orchestre de l’Opéra de Paris, Myung Whun Chung

Henri Dutilleux - Mystère de l'instant (Prismes)

Orchestre de chambre de Lausanne, Heinz Holliger

Mauricio Kagel - Les Idées fixes, rondo pour orchestre

RSO Saarbrücken, Mauricio Kagel

Arvo Pärt - Magnificat

Les Métaboles, Léo Warynski

Toru Takemitsu - Toward The Sea III (Cape Cod)

Robert Aitken, flûte / Erica Goodman, harpe

Miles Davis – White (Album « Aura »)

Stan Getz - Blood Count (Album « Anniversary ! »)

Keith Jarrett - Ballad of the Sad Young Men (Album « Tribute »)