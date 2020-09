Troisième « Promenade auriculaire » aux côtés de Fauré et de Vivaldi, de Granados et de Jean-Sébastien Bach, d’Arvo Pärt et d’Offenbach, de Marc-Antoine Charpentier et de Robert Schumann...

Générique : Jean-François Zygel

Enrique Granados – Goyescas, 3e mvt (El Fandango de candil)

Ienissei Ramic, piano (album « Sérénade »)

Jean-Sébastien Bach - Cantate BWV 169 (Stirb in mir, Welt)

Le Banquet Céleste, Damien Guillon

Robert Schumann - Cinq pièces populaires (n°1)

Cyrielle Golin, violoncelle / Antoine Mourlas, piano (album « Un moment musical chez les Schumann »)

Arvo Pärt - Da pacem, Domine

Choir of Clare College, Cambridge, Graham Ross (album « Stabat »)

Joly Braga Santos - Intermezzo

Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, Alvaro Cassuto

Jacques Offenbach - Orphée aux Enfers, 1er acte (« La Mort m’apparaît souriante »)

Jodie Devos, soprano / Orchestre de la Radio de Münich, Laurent Campellone (album « Offenbach colorature »)

Leos Janacek - Quatuor n°1, 2e mvt

Belcea Quartet

Marc-Antoine Charpentier - Caecilia, virgo et martyr octo vocibus H.397, 2de partie (Heu, heu, nos dolentes)

Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé (album « Histoires sacrées »)

Gabriel Fauré - Nocturne n°4

Eric Le Sage, piano

Antoine Hervé - Ministère des Loops

Antoine Hervé, piano (album « PMT QuarKtet »)

Antonio Vivaldi - Juditha Triumphans, 2e acte (« Armatae face et anguibus »)

Léa Desandre, mezzo-soprano / Thomas Dunford (album « Vivaldi Jupiter »)