Une émission à siroter avec prudence, en compagnie de Mendelssohn et de Boris Vian, de Juliette et de Wagner, de Satie et de Donizetti, de Gounod et de Prokofiev.

Quand la musique se boit ! Philtres et poisons © Getty / Daniel Shevtsov / EyeEm

Générique : Jean-François Zygel

Juliette – Poisons

Gaetano Donizetti – Il segreto per esser felici (Lucrèce Borgia, Acte II)

Vivica Genaux, mezzo-soprano / Orchestre de chambre de Paris, John Nelson

Sergei Prokofiev – Juliette seule (Roméo et Juliette, Acte III)

Orchestre symphonique de Londres, André Previn

Gaetano Donizetti – Udite, udite, o rustici (L'Elixir d'amour, Acte I)

Rolando Panerai, baryton / Orchestre du festival de Mai florentin, Gabriele Ferro

Erik Satie – La Mort de Socrate (Socrate, drame symphonique en 3 parties avec voix)

Jean-Paul Fouchécourt, ténor / Ensemble Erwartung, Bernard Desgraupes

Charles Gounod – Danse des poisons (Faust, ballet du Ve acte)

Orchestre philharmonique de New-York, Leonard Bernstein

Richard Wagner – Liebestod (Tristan et Isolde, Acte III)

Birgit Nilsson, soprano / Orchestre du festival de Bayreuth, Karl Böhm

Juliette – Le Diable dans la bouteille

Felix Mendelssohn – Marche nuptiale (Le Songe d'une nuit d'été)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Riccardo Chailly

Boris Vian – Je bois