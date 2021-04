Bourdon pour sonner les heures, tocsin pour donner l'alerte, glas pour annoncer la mort, volée de cloches pour les mariages, les vêpres ou l'angélus : les grands compositeurs nous révèlent le mystérieux langage des cloches...

Cloche à main © Getty / Jongcheol Park / EyeEm

Générique : Jean-François Zygel

Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie n°40

The Raleigh Ringers, cloches à main

Carol of the Bells

Mormon Tabernacle Choir / Orchestra at Temple Square, Craig Jessop

Edvard Grieg – Son de cloches (Pièces lyriques op. 54)

Mikhaïl Pletnev, piano

Léo Delibes - Air des clochettes (Lakmé, acte II)

Mado Robin, soprano / Orchestre du Théâtre national de l'Opéra-Comique, Georges Sébastian

Giacomo Puccini – « Io de' sospiri » (Tosca)

New Philharmonia Orchestra, Zubin Mehta

William Byrd - The Bells

Anthony Romaniuk, clavecin

Leopold Mozart – Promenade musicale en traîneau

Orchestre de chambre de Berlin, Helmut Koch

Hector Berlioz – Songe d'une nuit de Sabbat (Symphonie fantastique)

Orchestre Symphonique de Boston, Charles Münch

Claude Debussy - Les Cloches

Gabriel Bacquier, baryton / Jean Laforge, piano

Robert Planquette - Chanson des cloches (Les Cloches de Corneville, acte I)

Mathé Altéry, soprano / Jacques Météhen et son orchestre

Franz Liszt - La Campanella (Grandes Études Paganini)

France Clidat, piano

Léo Ferré - Les cloches de Notre-Dame

Catherine Sauvage, Michel Legrand et son orchestre