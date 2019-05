Un clin d’œil à Rémy Kolpa Kopoul et à sa célèbre émission, en compagnie de Tchaïkovski, Saint-Saëns, Falla, Debussy et Mendelssohn

Générique : Jean-François Zygel

Manuel de Falla (arr. Manuel Doutrelant) – Danse de la frayeur (L’Amour sorcier)

Romain Leleu, trompette piccolo / Ensemble Convergences (album « Sur la route »)

Piotr Illicth Tchaïkovski – Novembre (Les Saisons)

Brigitte Engerer, piano

Camille Saint-Saëns – Mon cœur s’ouvre à ta voix (Samson et Dalila)

Marie-Nicole Lemieux, contralto / Orchestre national de France, Fabien Gabel (album « La Passion Lemieux »)

Félix Mendelssohn – Capriccio en mi mineur

Quatuor Anches Hantées, clarinettes (album « Ballabile »)

Peter Sellars / John Adams – Am I in Your Light ? (Doctor Atomic)

Anne Sofie von Otter / Brooklyn Rider (album « So Many Things »)

Claude Debussy – Marche écossaise sur un thème populaire

Orchestre royal national d’Ecosse, Stéphane Denève

Edouard Grieg – Sonate n°3 pour violon et piano

Svetlin Roussev, violon / Frédéric d’Oria-Nicolas, piano

Vladimir Horowitz – Variations sur un thème de Carmen

Vladimir Horowitz, piao