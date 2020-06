Pendant que des mortels la multitude vile, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile...

Musique qui se boit et des remords © Getty / Yuji Ozeki

Générique : Jean-François Zygel

Tea for Two (Vincent Youmans)

Ella Fitzgerald / Count Basie et son orchestre

Piotr Illitch Tchaïkovski - Danse du café (Casse-noisette)

Orchestre du Théâtre Mariinsky, Valery Gergiev

Café au lait

Duke Ellington et son orchestre

Johann Strauss fils - Polka du champagne

Orchestre Philharmonique de Vienne, Riccardo Muti

Jacques Offenbach - Ariette de la griserie (La Périchole, Acte I)

Régine Crespin, soprano / Orchestre de la Suisse romande, Alain Lombard

Johann Strauss fils - Trinke, Liebschen, trinke schnell (La Chauve-souris, Acte I)

Anton Dermota, ténor / Hilde Güden, soprano / Kurt Preger, baryton / Orchestre Philharmonique de Vienne, Clemens Krauss

Johann Strauss fils - Choeur du champagne (La Chauve-souris, Acte II)

Choeurs et Orchestre de Bavière, Carlos Kleiber

Philidor l'Aîné - Air des ivrognes (Le Mariage de la grosse Cathos)

La Simphonie du Marais, Hugo Reyne

Allain Leprest - Le temps de finir la bouteille

Carl Orff - In taberna quanto sumus (Carmina Burana)

Choeurs et Orchestre de l'Opéra de Berlin, Eugene Jochum

Carl Orff - Estuans interius (Carmina Burana)

Christian Gerhaher, baryton / Orchestre Philharmonique de Berlin, Sir Simon Rattle

Henry Purcell - Bacchanale (Dioclesian, Acte V)

Orchestre baroque de Fribourg, Gottfried von der Goltz

Camille Saint-Saëns - Bacchanale (Samson et Dalila, Acte III)

Orchestre de l'Opéra de Paris, Myung-Whun Chung

Giacomo Meyerbeer - Bacchanale (Robert le Diable, Acte III)

Orchestre international d'Italie, Renato Palumbo