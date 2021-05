Toutes les facettes de l'humour en musique… du premier au vingt-cinquième degré ! Parodies, pochades, détournements, satires et autres burlesques, humour noir, loufoque ou pince-sans-rire : l'humour, c'est quand on rit quand même !

Le choc des générations © Getty / Kondo Photography

Générique : Jean-François Zygel

Dimitri Chostakovitch – Polka de « L'Âge d'or »

Orchestre Symphonique de Nouvelle-Zélande, Christopher Lyndon-Gee

Ludwig van Beethoven – Symphonie n°2 (3e mvt)

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, John Eliot Gardiner

Felix Mendelssohn – Scherzo op. 16 n°2

Georges Cziffra, piano

Kurt Schwitters – Ursonate (3e mvt)

Eberahrd Blum, déclamation

Gioachino Rossini – « A un dottor della mia sorte » (Le Barbier de Séville, Acte I)

Lucio Gallo, baryton / Orchestre de Chambre d'Europe, Claudio Abbado

Jean-Sébastien Bach – Capriccio sur le départ de son frère bien-aimé

Christophe Rousset, clavecin

Percy Grainger – Handel in the Strand

Leopold Stokowski et son orchestre

Claude Debussy – General Lavine – eccentric (Préludes, 2e Livre)

Arturo Benedetti Michelangeli, piano

György Ligeti – Hungarian Rock

Elisabeth Chojnacka, clavecin

Mimi Godebska / Erik Satie – Daphénéo

Jean Delescluse, ténor / Alexandre Tharaud, piano

Mimi Godebska / Erik Satie – Daphénéo

Juliette Gréco / Michel Legrand et son orchestre

Clément Doucet – Griegiana

Clément Doucet, piano

Ladislav Kupkovič – Souvenir

Gidon Kremer, violon / Kremerata Baltica