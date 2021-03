Un portrait plus intime de la soprano Jessye Norman, entre romantisme allemand, jazz et musique française...

Jessye Norman à New York en 2012. © Getty / John Lamparski / WireImage

Générique : Jean-François Zygel

Robert Schumann - Seit ich ihn gesehen (Frauenliebe und-leben)

Irwin Gage, piano

Franz Schubert - Le Roi des aulnes

Phillip Moll, piano

Johannes Brahms - Immer leiser wird mein Schlummer

Daniel Barenboim, piano

Richard Wagner - Stehe still ! (Wesendonck Lieder)

London Symphony Orchestra, Sir Colin Davis

Richard Strauss - Caecilie (version avec piano)

Geoffrey Parsons, piano

Richard Strauss - Caecilie (version avec orchestre)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Kurt Masur

Gustav Mahler - Wenn dein Mütterlein (Kindertotenlieder)

Orchestre Symphonique de Boston, Seiji Ozawa

Richard Strauss - Frühling (Quatre Derniers Lieder)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Kurt Masur

Francis Poulenc - Les Chemins de l'amour

Dalton Baldwin, piano

Maurice Ravel - Aoua ! (Chansons madécasses)

Michel Debost, flûte / Renaud Fontanarosa, violoncelle / Dalton Baldwin, piano

Do Lawd, oh Do Lawd (spiritual)

The Ambrosian singers

Michel Legrand - Je vivrai sans toi

Michel Legrand, piano