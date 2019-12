Un hommage aux multiples facettes de Michel Legrand, mort le 26 janvier 2019.

Générique : Jean-François Zygel

Porcelaine de saxe Sextuor de saxophones, trombone et rythmique, direction Michel Legrand (1958)

Rien n’est grave dans les aigus Christiane Legrand, voix / Big Band Michel Legrand

Concerto pour piano et orchestre – 1er mvt Michel Legrand, piano / Orchestre philharmonique de Radio France, direction Mikko Franck

I will wait for you Louis Armstrong, voix et trompette / orchestre dirigé par Dick Jacobs

Thème d’Orson (extrait de la musique du film Vérités et Mensonges d’Orson Welles)

Between Yesterday and Tomorrow – Mother and Child / Interlude Natalie Dessay, voix / London Studio Orchestra, direction Michel Legrand

Les Don Juan Claude Nougaro et Michel Legrand, voix

Snowbird Serenade (extrait de la musique du téléfilm A Cage without a key) Michel Legrand, sifflet

Once upon a summertime Barbra Streisand, voix

En liberté ! (extrait de la musique du film Gaspard et Robinson de Tony Gatlif)

Vivre quand on aime Nana Mouskouri, voix / Michel Legrand, piano et voix