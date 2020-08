Première « Promenade auriculaire » en compagnie des Mozart père et fils, de l’ami Scarlatti, de Schumann et de Chostakovitch, de Lehar, Locatelli, Saint-Saëns et Ginastera...

Promenade auriculaire © Getty / Lisa Sumner / EyeEm

Générique : Jean-François Zygel

Pietro Locatelli - Introduction théâtrale n°2

Le Concert Idéal, Marianne Piketty (album « Le Fil d'Ariane »)

Antoine Boësset - Bien loin profanes de ces lieux (Le Concert des Nymphes des bois) Ensemble Correspondances (album « Les Plaisirs du Louvre »)

Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie K.16 (3e mvt)

Freiburger Barockorchester, Gottfried von der Glotz

Leopold Mozart - Et incarnatus est (Missa Solemnis)

Das Vokalprojekt / Bayerische Kammerphilharmonie, Alessandro De Marchi

Robert Schumann - L'Oiseau prophète (Scènes de la forêt)

Claire Désert, piano

Dimitri Chostakovitch, Symphonie n°10 (2e mvt)

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Mariss Jansons

Camille Saint-Saëns - Extase

Sandrine Piau, soprano / Le Concert de la loge, Sébastien Chauvin (album « Si j'ai aimé »)

Ernst von Dohnanyi - Marche (Sérénade op.10)

Trio Goldberg (album « De l'ombre à la lumière »)

Domenico Scarlatti - Sonate pour clavecin K.141

Justin Taylor, clavecin (album « Continuum »)

Abdel Rahman El Bacha - Bacchus (Trois Pièces orientales)

Abdel Rahman El Bacha, piano (album « Abdel Rahman El Bacha : Arabesques »)

Alberto Ginastera - Danse finale (Estancia)

Orchestre de Lutetia, Alejandro Sandler (album « Le rêve et la terre »)

Maurice Duruflé - Sanctus (Requiem)

Rundfunkchor Berlin / Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Robin Ticciati

Franz Lehar - Je t’ai donné mon cœur (Le Pays du sourire)

Julien Behr, ténor / Orchestre de l'Opéra de Lyon, Pierre Bleuse (album « Confidence »)