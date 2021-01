Quelle est votre version préférée de Roméo et Juliette ? Prokofiev ? Bellini ? Delius ? Lambert ? Benda ? Tchaïkovski ?

Scène du ballet "Roméo et Juliette" de Serge Prokofiev. © AFP / Fred Grinberg / Spoutnik

Générique : Jean-François Zygel

Serge Prokofiev – Danse des chevaliers (Roméo et Juliette, ballet)

The Cleveland Orchestra, Lorin Maazel

Serge Prokofiev – Danse avec mandolines (Roméo et Juliette, ballet)

Boston Symphony Orchestra, Seiji Ozawa

Serge Prokofiev – Mort de Tybalt (Roméo et Juliette, ballet)

The Cleveland Orchestra, Lorin Maazel

Vicenzo Bellini – Soccorso, sostegno accordagli (I Capuleti e i Montecchi, Acte I)

Anna Netrebko, soprano / Elina Garanca, mezzo-soprano / Joseph Calleja, ténor / Robert Gleadow, baryton / Tiziano Bracci, basse / Orchestre symphonique de Vienne, Fabio Luisi

Vicenzo Bellini – Ah ! Crudel ! Che mai facesti ?(I Capuleti e i Montecchi, Acte II)

Anna Netrebko, soprano / Elina Garanca, mezzo-soprano / Orchestre symphonique de Vienne, Fabio Luisi

Frederick Delius – The Walk to the Paradise Garden (A Village Romeo and Juliet)

The Royal Philharmonic Orchestra, Vernon Handley

Constant Lambert – Entracte (Romeo and Juliet)

English Chamber Orchestra, Norman Del Mar

Georg Anton Benda – Finale (Roméo et Juliette, Acte III)

Heidrun Kordes, soprano / Scot Weir, ténor / La Stagione Frankfurt, Michael Schneider

Piotr Illitch Tchaïkovski – Roméo et Juliette, Ouverture-Fantaisie

Orchestre philharmonique de Berlin, Claudio Abbado

Leonard Bernstein – Maria (West Side Story, Acte I)

Larry Kert, ténor / Studio orchestra, Max Goberman