Une émission à siroter doucement... en compagnie de Bach et d'Annie Cordy, d'Art Tatum et de Tchaïkovski, de Liszt, de Bourvil, de Ravel et de Richard Strauss...

Bourvil, Arthur Tatum, Annie Cordy © Getty / Jean MAINBOURG / Hulton Archive / Alex QUINIO

Générique : Jean-François Zygel

Franz Lehar - Prendre le thé à deux (Le Pays du sourire)

Colette Riedinger, soprano / José Luccioni, ténor / Orchestre de Robert Benedetti

Piotr Illitch Tchaïkovski - Danse du thé (Casse-noisette)

Orchestre philharmonique de Bergen, Neeme Järvi

Maurice Ravel - Duo de la Théière et de la Tasse chinoise (L'Enfant et les Sortilèges)

Michel Sénéchal, ténor / Jeanine Collard, soprano / Orchestre national de la RTF, Lorin Maazel

Tea for Two (Vincent Youmans)

Art Tatum, piano

Dimitri Chostakovitch - Tahiti Trot (Tea for Two, Vincent Youmans)

Orchestre royal philharmonique de Stockholm, Gennady Rozhdestvensky

Piotr Illitch Tchaïkovski - Danse du chocolat (Casse-noisette)

Orchestre symphonique de Chicago, Fritz Reiner

Franz Liszt - Les Jeux d'eau à la Villa d'Este (Années de pèlerinage)

Zoltan Kocsis, piano

Richard Strauss - Schlagobers (ballet)

Orchestre symphonique de Göteborg, Friedrich Haider

Jean-Sébastien Bach - Ei ! Wie schmeckt Kaffee süsse ! (Cantate du café)

Barbara Bonney, soprano / Orchestra of the Age of Enlightenment, Gustav Leonhardt

Jean-Sébastien Bach - Die Katze lässt das Mausen nicht (Cantate du café)

Choeur et Orchestre baroque d'Amsterdam, Ton Koopman

Jean-François Zygel et Sly - Improvisation caféinée

Bourvil et Annie Cordy - Café Tabac