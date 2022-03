Miscellanées n°7

Ravel a confié à Stravinski qu'il avait entendu dire que Monteverdi avait lu dans le journal que Tchaïkovski et Rachmaninov avaient annoncé à Piazzolla qu'il figurait cette semaine avec Beethoven au programme de cette Preuve par Z !

Générique : Jean-François Zygel

Claudio Monteverdi – « Sovra tenere erbette e bianchi fiori » (3e Livre de madrigaux) Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini

Nino Rota – Toccata (Sarabande et Toccata)

Suzanna Klintcharova, harpe

Ludwig van Beethoven – Trio à cordes op.9 n°3 (IV. Presto)

Trio Arnold

Igor Stravinski – Tango

Lise de la Salle, piano (album « When Do we Dance ? »)

Piotr Illitch Tchaïkovski – Capriccio italien (III. Allegro moderato)

Orchestre de la Tonhalle de Zürich, Paavo Järvi

Serge Rachmaninov / V. Gryaznov – Polka italienne

Tristan Pfaff, piano (album « Voltiges »)

Maurice Ravel – Sonate pour violon et violoncelle (II. Très vif)

Sol Gabetta, violoncelle / Patricia Kopatchinskaja, piano (album « Sol & Pat »)

Matthieu Stefanelli – Quatre Illusions pour piano (II. Kaléidoscope)

Matthieu Stefanelli, piano (album « Chroma »)

George Gershwin – There's a Boat That's Leaving Soon for New York (Porgy and Bess, Acte III)

Chauncey Packer, ténor / The Philadelphia Orchestra, Marin Alsop

Miles Davies – There's a Boat That's Leaving Soon for New York

Miles Davies, trompette / Gil Evans et son orchestre

Astor Piazzolla – Oblivion

William Sabatier, bandonéon / Orchestre Dijon Bourgogne, Leonardo Garcia Alarcon

Georg Friedrich Händel – « Orrida oscura » (Agrippine condotta a morire HWV 110)

Kate Lindsey, mezzo-soprano / Ensemble Arcangelo, Jonathan Cohen (album « Tiranno »)