Bourdon pour sonner les heures, tocsin pour donner l'alerte, glas pour annoncer la mort, volée de cloches pour les mariages, les vêpres ou l'angélus, doux tintinnabulements des alpages, sonnailles et clochettes : les grands compositeurs nous révèlent le mystérieux langage des cloches...

Clochettes © Getty / Ronnasit Sikeawong / EyeEm

Générique : Jean-François Zygel

Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie n°40

The Raleigh Ringers, cloches à main

Carol of the Bells

Mormon Tabernacle Choir / Orchestra at Temple Square, Craig Jessop

Edvard Grieg – Son des cloches (Pièces lyriques op. 54)

Mikhaïl Pletnev, piano

Léo Delibes - Air des clochettes (Lakmé, acte II)

Mado Robin, soprano / Orchestre du Théâtre national de l'Opéra-Comique, Georges Sébastian

Giacomo Puccini – « Io de' sospiri » (Tosca, acte III)

New Philharmonia Orchestra, Zubin Mehta

William Byrd - The Bells

Anthony Romaniuk, clavecin

Leopold Mozart – Promenade musicale en traîneau

Orchestre de chambre de Berlin, Helmut Koch

Hector Berlioz – Songe d'une nuit de Sabbat (Symphonie fantastique)

Orchestre Symphonique de Boston, Charles Münch

Claude Debussy - Les Cloches

Gabriel Bacquier, baryton / Jean Laforge, piano

Robert Planquette - Chanson des cloches (Les Cloches de Corneville, acte I)

Mathé Altéry, soprano / Jacques Météhen et son orchestre

Franz Liszt - La Campanella (Grandes Études Paganini)

France Clidat, piano

Léo Ferré - Les Cloches de Notre-Dame

Catherine Sauvage, Michel Legrand et son orchestre