Une émission dédiée à Bertrand Tavernier, avec la complicité de Mozart et de Reda Caire, de Britten et de Maurice Chevalier, de Schumann, de Brahms, de Mendelssohn et de Bourvil

Jean Laurent / Gaston Gabaroche - Les Beaux Dimanches de printemps

Reda Caire / Paul Misraki et son orchestre

Jules Massenet - Dimanche matin (Scènes alsaciennes)

Orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo, John Eliot Gardiner

Benjamin Britten - Sunday Morning (Quatre Interludes marins)

Orchestre Philharmonique de la BBC, Edward Gardner

Robert Schumann - Sonntags am Rhein (Six Poèmes op. 36)

Christian Gerhaher, baryton / Gerold Huber, piano

Johannes Brahms – Sonntag (Cinq Lieder op.47)

Hermann Prey, baryton / Leonard Hokanson, piano

Félix Mendelssohn - Sonntagslied (Six Chants op.34)

Barbara Bonney, soprano / Geoffrey Parsons, piano

Félix Mendelssohn / Franz Liszt - Sonntagslied

Antony Peebles, piano

Jean Boyer / George van Parys - Ça s’est passé un dimanche

Maurice Chevalier / Maurice Cariven et son orchestre

Gabriel Fauré, Quintette avec piano n°2 (I. Allegro moderato)

Quatuor Via Nova / Jean Hubeau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate pour piano à quatre mains K.381 (I. Allegro et III. Allegro molto)

Martha Argerich, Maria Joao Pires, piano

Patoum / René Beaux - Dimanche

Bourvil / Marius Coste et son orchestre