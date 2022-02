Toutes les facettes de l'humour en musique… du premier au vingt-cinquième degré ! Parodies, pochades, détournements, satires et autres burlesques, humour noir, loufoque ou pince-sans-rire : l'humour, c'est quand on rit quand même !

Générique : Jean-François Zygel

Sergueï Prokofiev – Scherzo humoristique

Solistes de l'Opéra de Paris

Joseph Haydn – Symphonie n°60 « Le Distrait » (6e mvt)

Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini

Dimitri Chostakovitch – Symphonie n°9 (1er mvt)

Orchestre Philharmonique de Munich, Valery Gergiev

Clément Janequin – Ung jour Robin

Ensemble Clément Janequin, Dominique Visse

Wolfgang Amadeus Mozart – Bona nox

Berliner Solisten

Wolfgang Amadeus Mozart – Plaisanterie musicale (2e mvt)

Orpheus Chamber Orchestra

P.D.Q. Bach – A Little Nightmare Music (finale)

The New York Pick-up Ensemble, Peter Schickele

Erik Satie – Véritables Préludes flasques (pour un chien)

Jean-Joël Barbier, piano

Paul Hindemith – Die beiden lustigen Mistfinken (Minimax)

iPalpiti Orchestra, Eduard Schmieder

Gabriel Fauré, André Messager – Souvenirs de Bayreuth

Christian Ivaldi et Noël Lee, piano à 4 mains

Georges Bizet – Quatuor de l'omelette (Le Docteur Miracle)

Michel Hamel, ténor / Camille Maurane, baryton / Denise Boursin, soprano / Freda Betti, soprano / Orchestre National de la RTF, Maurice Soret