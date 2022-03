Une réunion de famille pas comme les autres en compagnie de l'oncle Charles, du cousin Wolfgang, de grand-père Jean-Sébastien et des petits César, Jules et Claude !

Un Dimanche en famille © Getty / Compassionate Eye Foundation/Gary Burchell

Jean-François Zygel : Générique

Charles Trenet - France Dimanche

Jean-Sébastien Bach - Suite pour violoncelle n°1 (menuet)

Anner Bylsma, violoncelle

Jean-Sébastien Bach - Suite pour violoncelle n°3 (courante)

Pierre Fournier, violoncelle

Jean-Sébastien Bach - Suite pour violoncelle n°6 (prélude)

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Wolfgang Amadeus Mozart - Sonate pour piano à quatre mains K.19d (III. Rondo)

Christoph Eschenbach, Justus Frantz, piano

Jean-Sébastien Bach - Cantate pour le dimanche des Rameaux (ouverture)

Orchestre Baroque d'Amsterdam, Ton Koopman

Jean-Sébastien Bach - Cantate pour le dimanche des Rameaux (choeur final)

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki

César Franck - Le Chasseur maudit

Orchestre du Capitole de Toulouse, Michel Plasson

Claude Debussy – De soir (Proses lyriques)

Elly Ameling, soprano / Dalton Baldwin, piano

Gabriel Fauré - Quintette avec piano n°2 (II. Allegro vivo)

Jean Hubeau, piano / Quatuor Via Nova

Stephen Sondheim - Sunday in the Park with George (finale)