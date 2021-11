Improbables rencontres entre Bach et Nadia Boulanger, Debussy et Pascal Collasse, Schubert et de Falla, Stravinski et Reinecke !

Générique : Jean-François Zygel

Manuel de Falla – La Vida breve (Danse espagnole n°2)

Guillaume Coppola, Hervé Billaut, piano

Eugène Ysaÿe – Lointain passé

Sylvia Huang, violon / Eliane Reyes, piano

Franz Schubert – Symphonie n°5 (III. Menuet)

Concentus Musicus Wien, Stefan Gottfried

Jean-Sébastien Bach – L'Art de la fugue (Contrepoint III)

Filippo Gorini, piano

Carl Reinecke – Sonate « Undine » (II. Intermezzo)

Alexis Kossenko, flûte / Vassilis Varvaresos, piano

Claude Debussy – Pelléas et Mélisande (Scène des aveux, acte IV scène 4)

Stanislas de Barbeyrac, ténor / Chiara Skerath, soprano / Orchestre National Bordeaux Aquitaine, Pierre Dumoussaud

Igor Stravinski – Ebony Concerto (I. Allegro moderato)

Pierre Génisson, clarinette / BBC Concert Orchestra, Keith Lockhart

Anonyme – Gloriosus vir sanctus Swithunus

Ensemble Dialogos, Katarina Livljanić

Philipp Heinrich Erlebach – Sonata quinta (I. Adagio)

Le Banquet Céleste, Damien Guillon

Pascal Collasse – Thétis et Pélée (tempête de l'acte II)

Ensemble les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas

Nadia Boulanger – Trois Pièces pour violoncelle et piano (n°1 en mi bémol)

Astrig Siranossian, violoncelle / Daniel Barenboïm, piano