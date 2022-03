Miscellanées n°9

Au programme de la Preuve par Z : Dimitri Haydn, Maurice Schubert, Georg Philip Chostakovitch, Johannes Ravel, ou encore Auguste-Joseph Brahms...

Générique : Jean-François Zygel

Georg Philipp Telemann – Symphonie pour 2 cors, cordes et basse continue (V. Allegro assai)

Freiburger Barockorchester, Gottfried von der Goltz (album « Concerti all'arrabbiatta »)

Jean Gilles – Requiem (Graduel)

Orchestre Les Passions, Jean-Marc Andrieu

Auguste-Joseph Franchomme – 3e Nocturne op.15

Juliette Salmona, violoncelle / Katherine Nikitine, piano (album « Chant d'Adieux »)

Franz Schubert – Sonate posthume D. 784 (III. Allegro vivace)

Denis Pascal, piano

Michel-Richard de Lalande – Suite en ré majeur (Tempête)

Le Poème harmonique, Vincent Dumestre (album "Les Soupers du Roy")

Johannes Brahms – Symphonie n°1 (III. Un poco allegretto e grazioso)

Le Cercle de l'Harmonie, Jérémie Rhorer

Maurice Ravel – Fugue du Tombeau de Couperin

Clément Lefebvre, piano

Joseph Haydn – Quatuor à cordes op.77 n°1 (I. Allegro moderato)

Quatuor Pra_žá_k

Dimitri Chostakovitch – Concerto pour violoncelle n°2 (II. Allegretto)

Marc Coppey, violoncelle / Orchestre symphonique national de la Radio polonaise, Lawrence Foster

Traditionnel / Leo Brouwer – « Down by the Salley Gardens »

Andreas Scholl, contre-ténor / Edin Karamazov, guitare