Vous reprendrez bien une tassé d'été ? De Beethoven à Lully, en passant par Tchaïkovski, Schubert, Miles Davis, Damaré, Bates, Mozart, Salieri...

Une émission qui mélange tout ! © Getty / Jaki Good photography - Celebrating the art of life

Générique : Jean-François Zygel

Eugène Pierre Damaré – Pizzicato

Jean-Louis Beaumadier, piccolo / Ensemble instrumental La Follia (album « Exposition universelle »)

Franz Schubert – Trio n°2 (III. Scherzo)

Trio Busch

Jean-Baptiste Lully / Jean-Henri d'Anglebert – Les Sourdines (Armide)

David Greislammer (album « Labyrinth »)

Antonio Salieri – Armida (Acte II, Duetto "Qui'l regno è del contento")

Lenneke Ruiten, Florie Valiquette, sopranos /Les Talents Lyriques, Christophe Rousset

Mason Bates – Mainframe Tropics (I. Silicon Blues)

Sarah Willis, cor / Kotowa Machida, violon / Philip Mayers, piano (album « Horn Discoveries »)

Hieronymus Vinders – O mors inevitabilis

Ensemble Clément Janequin

Léon Boëllmann – Quatre Pièces brèves ( III. Allegro)

Orchestre Symphonique de Mulhouse, Patrick Davin

Ludwig van Beethoven – Sonate pour violon « Le Printemps » (III. Scherzo)

Isabelle Faust, violon / Alexander Melnikov, piano

Piotr Illitch Tchaïkovski – Symphonie n°2 (II. Andante marziale)

Orchestre de la Tonhalle de Zürich, Paavo Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart / Dimitri Naïditch – Bossonata

Dimitri Naïditch, piano / Gilles Naturel, contrebasse / Arthur Alard, percussions / Cynthia Abraham, voix (album « Ah ! Vous dirai-je Mozart »)

Léo Delibes / Gil Evans – The Maids of Cadiz

Miles Davis, trompette / Gil Evans et son orchestre (album « Impressions d'Espagne »)