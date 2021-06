Le jeune Eddy de Pretto prend les commandes d'une émission pour faire "sa" radio. Première expérience, premier trac d'antenne, premiers frissons... pour une première émission de radio et une plongée intime dans son univers musical !

Eddy de Pretto © Marie Schuller

Nouveau concept, nouvelle émission : "La radio de…"Â

Le vendredi de 23h à minuit, des artistes deviennent Producteur-animateur exceptionnel le temps d'une émission sur France Inter, une première !

Sur Radio Eddy de Pretto, Eddy nous fait découvrir ses coups de coeur, les musiques qui l'accompagnent depuis tout l'temps, ses chansons préférées et nous raconte pourquoi...  Plongée intime dans son univers musical ! Â

Eddy de Pretto a choisi ses titres, concocté sa playlist et fabrique son émission, un chouette pari, 1 heure d'antenne pour le découvrir un peu plus, le connaître un peu mieux et écouter sa voix.  Fermez les yeux, c’est la radio d’Eddy de Pretto…

La Playlist d'Eddy de Pretto

Charles Aznavour  Comme ils disent (1972)

Diam’s  Ma France à Moi (3° album – Disque de diamant, 2006)

Yseult  Corps

Lil Nas X Â Montero (Call me by your name)

Barbara  Du bout des lèvres (Album Le soleil noir, 1968)

MC Solaar  Caroline (Album Qui sème le vent récolte le tempo, 1991)

Bourvil  C’était Bien (Au Petit bal perdu) (par Juliette Gréco en 1961, puis par Bourvil)

Billie Eilish  Your PowerÂ

Hamza feat. Aya Nakamura  Dale x Love TherapyÂ

Jorja Smith feat. Shaybo  Bussdown

🎧   Eddy de Pretto – Freaks, en Playlist France Inter

L'Actu d’Eddy de PrettoÂ

. (Ré)écouter Eddy de Pretto sur France Inter