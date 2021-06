France Inter laisse les clés du studio à la jeune artiste Clara Luciani qui change de costume et prend les commandes d'une émission pour faire "sa" radio. Première expérience, premier trac d'antenne, premiers frissons... pour une première émission de radio et une plongée intime dans son univers musical !

Clara Luciani © AFP / Daniel Pier - NurPhoto

Nouveau concept, nouvelle émission : "La radio de..."

Après une soirée "Carte blanche" dans L'Heure Bleue de Laure Adler, Very Good Trip de Michka Assayas & Côté Club de Laurent Goumarre, des artistes deviennent Producteur-animateur exceptionnel le temps d'une émission sur France Inter, le vendredi de 23h à minuit (sauf aujourd'hui, l'exception).

Sur Radio Clara, Clara Luciani nous fait découvrir ses coups de coeur, les musiques qui l'accompagnent depuis tout l'temps, ses chansons préférées et nous raconte pourquoi...

Plongée intime dans son univers musical !

Clara a choisi ses titres, concocté sa playlist et fabrique son émission, un chouette pari, 1 heure d'antenne pour la découvrir un peu plus, la connaître un peu mieux et écouter sa voix.

Fermez les yeux, c'est la radio de Clara...

La Playlist de Clara

Sidney Bechet  Si tu vois ma mère (1952)

Sylvie Vartan  Comme un garçon (Album Comme un garçon, 1967)

Beach House  Norway (Album Teen Dream, 2010)

Michel Legrand  Paris Violon (1969)

Keren Ann  La disparition (2ème album, 2002)

Arcade Fire  Wake up (Album Funeral, 2004)

ABBA  Lay all your love on me  (Album Super Trouper, 1980)

Mick Harvey  Non Affair  (Album Pink Elephants)

Elvis Costello  Shipbuilding  (Album Punch the Clock, avec Chet Baker, 1983)

Cerrone  Supernature (Album Cerrone 3., 1977)

