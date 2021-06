France Inter laisse les clés du studio à Arthur Teboul & Clément Doumic qui changent de costume et prennent les commandes d'une émission pour faire "leur" radio. Première expérience, premier trac d'antenne, premiers frissons... pour une première émission de radio et une plongée intime dans leur univers musical !

Feu ! Chatterton © Radio France / Christophe Abramowitz

Nouveau concept, nouvelle émission : "La radio de..."

Le vendredi de 23h à minuit, des artistes deviennent Producteur-animateur exceptionnel le temps d'une émission sur France Inter, une première !

Sur Radio Feu! Chatteron, Arthur Teboul (le chanteur) et ClĂ©ment Doumic (guitares/claviers) nous font dĂ©couvrir leurs coups de coeur, les musiques qui les accompagnent depuis tout l'temps, leurs chansons prĂ©fĂ©rĂ©es et nous racontent pourquoi... Â

Plongée intime dans leur univers musical !

Arthur et Clément ont choisi leurs titres, concocté leur playlist et fabriqué leur émission, un chouette pari, 1 heure d'antenne pour les découvrir un peu plus, les connaître un peu mieux et écouter leurs voix.

Fermez les yeux, c'est la radio de Feu! Chatterton...

La Playlist d'Arthur Teboul & Clément Doumic

Bob Marley & the Wailers Concrete Jungle (1er album Catch a Fire, 1973)

Léo Ferré  À toi

The Knife  Rock Classics (le groupe suédois de Olof & Karin Dreijer)

Lhasa de Sela  El desierto (1er album La Llorona, 1998)

Bob Dylan & Johnny Cash  Girl from the North Country

Alain Bashung  À Ostende (Album Chatterton, 1994)

Esmeray   Unutama BeniÂ

Radiohead  Pyramid Song

🎧   Feu! Chatterton - _Écran total,  _en Playlist France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L'Actu de Feu! Chatterton

Nouvel album Palais d'argile (Virgin Records), sorti 12 mars 2021, en partenariat avec France Inter

En Tournée et à l'Olympia le 29 novembre 2021 - au Zenith de Paris le 10 février 2022.

Suivez Feu! Chatterton sur leur site officiel, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter...

🎧   Feu! Chatterton  Dans la Playlist de France Inter - Thierry Dupin

. (RĂ©)Ă©couter Feu! Chatterton sur France Inter

▶︎  "La Radio de..." à suivre sur France Inter... "Radio Clara" hier, 10 juin - "Radio Pomme" le 18 juin... "Radio Eddy de Pretto", "Radio La Femme"... à écouter le vendredi à 23h sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr