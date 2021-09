Arthur H fait "sa" première "Radio de..." ! L'artiste qui revient avec un sacré projet : "Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge", nous embarque dans la balade intime de son univers musical... sur France Inter.

Nouveau concept, nouvelle émission : "La radio de..."

Le samedi de 21h à 22h, des artistes deviennent Producteur-Animateur exceptionnel le temps d'une émission sur France Inter !

Sur Radio Arthur H, Arthur nous fait découvrir ses coups de coeur, les musiques qui l'accompagnent tout l'temps, ses chansons et artistes préférés et nous raconte... Plongée intime dans la Playlist de son univers.

Arthur H a choisi ses titres, concocté sa playlist et fabrique son émission, un chouette pari, 1 heure d'antenne pour le découvrir un peu plus, le connaître un peu mieux et écouter sa voix. Fermez les yeux, c'est la radio d'Arthur H...

🎧 La nouvelle chanson d'Arthur H - L'Avalanche, en Playlist France Inter

La Playlist d'Arthur H

François de Roubaix - Valérie, Ilona et Stefaan

Elliot Moss - Slip

Swamp Dogg - I’ll pretend

Nicolas Repac - Dancestral

Karen O & Danger Mouse - Lux Prima

Il était une fois - Colombes

Brigitte Fontaine - Brigitte

Arnaud Fleurent-Didier - MySpace Oddity

Son Lux - Delivery

Melanie de Biasio - Gold Junkies

Liouba - Corner

Armando Trovajoli - Che Vuole Questa Musica Stasera ?

L'Actu d'Arthur H

Après le succès de l'album Amour chien fou (2018), Arthur H revient avec un side-project qui vient de paraitre : Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge (All Points). Cet album contient les 8 chansons de la pièce de théâtre atypique conçue avec Wadji Mouawad.

(All Points). Cet album contient les 8 chansons de la pièce de théâtre atypique conçue avec Wadji Mouawad. 📖 Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge de Wadji Mouawad, éditions Actes Sud, juin 2021

📖 Fugues, son premier roman, éditions Mercure de France, avril 2019

🎧 ÉCOUTEZ Arthur H Dans la Playlist de France Inter - Matthieu Conquet

À (ré)écouter le samedi à 21h sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr