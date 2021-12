Peter Doherty fait "sa" première "Radio de..." ! Le rocker anglais nous embarque dans la balade intime de son univers musical... sur France Inter.

Pete Doherty (Selfie)

Radio Peter Doherty

Peter Doherty nous fait découvrir ses coups de coeur, les musiques qui l'accompagnent tout le temps, ses chansons et artistes préféré.e.s et nous raconte... le temps d'une émission sur France Inter. Plongée intime dans la Playlist de son univers.

Le rocker a choisi ses titres, concocté sa playlist très personnelle et fabriqué son émission... Une heure d'antenne pour le connaître un peu mieux et écouter sa voix. Fermez les yeux, c'est la radio de Peter Doherty.

La Playlist de Peter Doherty

The Jam : English Rose

David Bowie : China Girl

The Specials : Do Nothing

Daniel Darc : Inutile et Hors d’Usage

Pulp : Something Changed

Octobre : Acteurs

Talkings Heads : Psycho Killer

Marc Minelli : Love Atomic

Les Devanautes : Ma Normandie

The Smiths : The Charming Man

The Clash : Stay Free

Shack : The Streets of Kenny

L'Actu de Peter Doherty

"The Fantasy Life Of Poetry and Crime" , chanson tout droit sortie d'un imaginaire à deux têtes, la poésie de Peter Doherty sur la musique et les arrangements et compositions de Frédéric Lo.

En attendant l'album ...

Peter Doherty & Frédéric Lo - The Fantasy Life Of Poetry & Crime Official Video - YouTube

