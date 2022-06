Alex Kapranos fait "sa" première "Radio de..." ! Le chanteur et guitariste du groupe de rock écossais Franz Ferdinand, nous embarque dans la balade intime de son univers musical... sur France Inter

Alex Krapanos, chanteur du groupe écossais Franz Ferdinand © David Edwards

Alex Kapranos nous fait découvrir ses coups de coeur, les musiques qui l'accompagnent tout le temps, ses chansons et artistes préféré.e.s et nous raconte… le temps d'une émission sur France Inter. Plongée intime dans la Playlist de son univers.

Alex Kapranos a choisi ses titres, concocté sa playlist très personnelle et fabriqué son émission… Une heure d'antenne pour le connaître un peu mieux et écouter sa voix. Fermez les yeux, c'est la radio d'Alex Kapranos de Franz Ferdinand.

La Playlist d'Alex Kapranos

L’Idole - Jacques Dutronc

I Got A Thing, You Got A Thing, Everybody’s Got A Thing - Funkadelic

Midnight Dipper – Warmduscher

Respire Encore - Clara Luciani

Ta Matoklada Sou Laboun - Markos Vamvakaris

Les Amoreux des bancs Publiques - Georges Brassens

All Women Love Me - Insecure Men

Toubouk Ine Chihoussay - Etran De L’air

Magic Fly - Space

Son Actu

Quatre ans après la sortie de son dernier album, Franz Ferdinand revient sur le devant de la scène à l’occasion de la sortie de son premier best of Hits to the head , disponible depuis le vendredi 11 mars 2022 chez Domino, un label indépendant qui fut le premier à signer le groupe en 2002. Franz Ferdinand fête ainsi ses 20 ans d’existence et la sortie de son premier single il y a 18 ans. Dix-huit titres les plus représentatifs du groupe sont regroupés dans ce best of, auxquels s’ajoutent deux inédits : Billy Goodbye et Curious .

Franz Ferdinand sera en concert le 25 juin au Mallorca Live festival de Majorque , le 9 juillet au Cactus Festival de Brugge, le 23 octobre à Aix en Provence, le 29 octobre à Lisbonne, le 4 novembre à Bordeaux, le 5 novembre à Rennes,

Aller plus loin

