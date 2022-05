Le duo musical franco-cubain Ibeyi fait "sa" première "Radio de..." ! Les sœurs jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz. nous embarquent dans la balade intime de leur univers musical... sur France Inter.

Ibeyi © / Suleika Muller

La radio d'Ibeyi

Lisa-Kaindé et Naomi nous font découvrir leurs coups de coeur, les musiques qui les accompagnent tout le temps, leurs chansons et artistes préféré.e.s et nous racontent… le temps d'une émission sur France Inter. Plongée intime dans la Playlist de leur univers.

Elles ont choisi leurs titres, concocté leur playlist très personnelle et fabriqué leur émission… Une heure d'antenne pour les connaître un peu mieux et écouter leur voix. Fermez les yeux, c'est la radio d'Ibeyi !

La Playlist d'Ibeyi

Nina Simone : I want a little sugar in my bowl

Orelsan : Notes pour trop tard

Sade : Kiss of life

José Feliciano : Nosotros

Kendrick Lamar : H.O.C

Saya Gray : Shallow

Céline Dion : Pour que tu m'aimes encore

Serge Gainsbourg : Je suis venu te dire que je m’en vais

Chilly Gonzales : Rideaux Lunaires

Laylow : Nakré

Jay Electronica : Better in tune with the infinite

Tina Turner : I can’t stand the rain

Sarah Vaughan : April in Paris

L'actu d'Ibeyi

Leur nouvel album Spell 31 chez XL Recordings

Pour ce nouvel album Spell 31, Lisa Kainde et Naomi ont voulu retrouver cette force qui leur a été donnée d’être des « Ibeyi », ces jumeaux de la mythologie afro-cubaine. Cette force qui les conduit à la recherche de plus d’harmonie, d’équilibre et de magie. Protégées et inspirées par l’incantation 31 du « Livre des Morts des anciens Égyptiens », « Spell 31 » donne son nom à l’album.

Le projet comprend 10 titres, écrits, produits et enregistrés par Ibeyi et leur producteur de longue date, Richard Russell. Ce sera leur troisième album ensemble, après « Ibeyi » et « Ash ».

On y retrouvera la participation de Jorja Smith, Pa Salieu, BERWYN, et des samples de leur père Anga Diaz, et de leur mère Maya, ainsi qu’une ré-interprétation de "Rise Above" du groupe Black Flag.

Concerts :

A l’occasion de la sortie de leur nouvel album, IBEYI donneront un concert exceptionnel le 17 mai à Paris, à Lafayette Anticipation.

Et ensuite des festivals:

4 juin au Festival Art Rock de Saint Brieuc

5 juin au Festival We Love Green au Bois de Vincennes

9 juin à Villerupt au festival Francofolies Esch/Alzette

12 juin au Festival VYV de Dijon

2 juillet au Garorock Experience de Marmande

8 juillet aux Nuits de Fourvières à Lyon

17 juillet aux Vieilles Charrues de Carhaix Plouguer

22 juillet aux Escales du Cargo à Arles

23 juillet aux Nuits Secrètes d'Aulnoye Aymeries

et en tournée dans toute la France à l'automne :

6 novembre à Strasbourg, 25 novembre à Ramonville, 26 novembre à Nîmes, 30 novembre à Crenon, 1er décembre à Rennes, 8 décembre à Clermont Ferrand, 26 janvier à Grenoble, 27 janvier à Nancy, 2 février à Rouen, 3 février à l'Olympia de Paris

