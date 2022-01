Lou Doillon fait "sa" première "Radio de..." ! Lartiste nous embarque dans la balade intime de son univers musical... sur France Inter.

Lou Doillon © Zélie Noreda

La radio de Lou Doillon

Lou Doillon nous fait découvrir ses coups de coeur, les musiques qui l'accompagnent tout le temps, ses chansons et artistes préféré.e.s et nous raconte… le temps d'une émission sur France Inter. Plongée intime dans la Playlist de son univers.

Lou Doillon a choisi ses titres, concocté sa playlist très personnelle et fabriqué son émission… Une heure d'antenne pour le connaître un peu mieux et écouter sa voix. Fermez les yeux, c'est la radio de Lou Doillon

La Playlist de Lou Doillon

The Velvet underground : After Hours

Etienne Daho: « Soleil De Minuit » (Remix)

Karen Dalton « Sweet substitute »

Joan Baez « Diamonds and rust »

South Pacific : «I’m gonna wash that man right out of my hair »

T-Rex : « Cosmic Dancer »

Bashung « Madame Rêve »

Janis Joplin « Mercedes Benz »

Marilyn Monroe « One silver dollar »

Elliott Smith « In Between Bars »

Arno: « Les yeux de ma mère »

Rita Mitsouko « Andy »

L'Actu de Lou Doillon

Look at Me Now, son EP auto-produit fin 2020

Illustration de l'édition anniversaire de Just Kids de Patti Smith aux Editions Denoël

