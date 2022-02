Sebastien Tellier fait "sa" première "Radio de..." ! L'électro-symphoniste nous embarque dans la balade intime de son univers musical... sur France Inter.

Sébastien Tellier nous fait découvrir ses coups de coeur, les musiques qui l'accompagnent tout le temps, ses chansons et artistes préféré.e.s et nous raconte… le temps d'une émission sur France Inter. Plongée intime dans la Playlist de son univers.

Sébastien Tellier a choisi ses titres, concocté sa playlist très personnelle et fabriqué son émission… Une heure d'antenne pour le connaître un peu mieux et écouter sa voix. Fermez les yeux, c'est la radio de Sébastien Tellier.

La Playlist de Sébastien Tellier

George Michael « One More Try »

Elsa « T’en vas pas »

John Lennon « Jealous Guy »

The Cure « Lovesong »

Isabelle Adjani « Pull marine »

Elvis Presley « Suspicious Minds »

Francois De Roubaix « Les Amis »

Beach Boys « Disney Girls »

Madonna « Live to tell »

Jan Hammer « Crockett’s Theme » (Miami Vice)

Kraftwerk « Das Model »

Giorgio Moroder : Midnight Express « Chase »

L'Actu de Sébastien Tellier

Sébastien Tellier signe la BO du défilé Chanel "Haute Couture Spring Summer 2022" sur un nouvel EP : "Symphonic" chez Because Music

Le defile qui a eu lieu au Grand Palais Éphémère est , visionnable sur Youtube. La scénographie est signée Xavier Veilhan.

« Pour composer Symphonic je me suis inspiré de mes amis Xavier Veilhan et Virginie Viard. Ils ont tous les deux un univers créatif très fort et très inspirant. J’ai voulu faire une musique douce, noble avec une touche de fun. J’ai tout composé en quelques heures après avoir vu les premiers dessins de Xavier dans lesquels il projetait ses premières idées de décor pour le défilé Chanel haute couture. J’ai utilisé beaucoup d’instruments boisés comme les violons et le piano, pour rester dans l’esprit de la scénographie avec de grands éléments de décor en bois. J’ai aussi utilisé un Cristal Baschet, un instrument magique qui s’anime quand on le caresse. Les cordes ont été magnifiquement arrangées par le canadien Owen Pallett. SYMPHONIC a été enregistré au studio Motorbass à Paris. »

