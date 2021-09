Boombass fait "sa" première "Radio de..." ! Hubert Blanc-Francard, qui vient de publier "Une histoire de la French touch", nous embarque dans la balade intime de son univers musical... sur France Inter.

"BoomBass" Hubert Blanc-Francard © Radio France / Matthieu Conquet

Nouveau concept, nouvelle émission : "La radio de..."

Le samedi de 21h à 22h, des artistes deviennent Producteur-Animateur exceptionnel le temps d'une émission sur France Inter !

Sur Radio Boombass, l'artiste nous fait découvrir ses coups d'coeur, les musiques qui l'accompagnent tout l'temps, ses chansons et artistes préférés et nous raconte... Â

Plongée intime dans la Playlist de son univers.

Boombass a choisi ses titres, concocté sa playlist très personnelle et fabriqué son émission... Une heure d'antenne pour le connaître un peu mieux et écouter sa voix.

Fermez les yeux, c'est la radio de Boombass.

🎧    Boombass - Regarde moi, titre de l'EP Le Virage

La Playlist de Boombass

Tribe Called Quest ‘’Can i Kick it’’

Julien Clerc - C'est une andalouse

Prince - Ballad of Dorothy Parker

MC Solaar - La musique adoucit les moeurs

Alain Bashung - Madame Rêve

Beastie Boys - Shake Your Rump

Drake feat. Lil Durk - Laugh Now Cry Later

Magma - Spiritual

Miles Davis - So What

L'Actu de Boombass

Hubert Blanc-Francard, alias Boombass, et moitié du duo mythique Cassius avec Philippe Zdar, raconte son expérience dans l'industrie musicale, sa passion pour le son, la technique et son expérience en maison de disques. "Boombass - Une histoire de la French touch" est l'oeuvre d'un musicien et d'un homme attachant, qui a construit la réputation des musiques électroniques françaises en même temps que Daft Punk, Air ou Etienne de Crécy.

📖   BoomBass - Une histoire de la French touch d'Hubert Blanc-Francard paru le 25 août 2021 aux Éditions Léo ScheerÂ

EP Le Virage sorti en juin 2020 (Label Love Supreme),Â

📖   LIRE  "Fête de la musique : de Paris à Ibiza, les tubes de Cassius diffusés en hommage à Zdar"

